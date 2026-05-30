Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день весны

В воскресенье, 31 мая, потепления ожидать не стоит. Местами пройдут дожди с грозами, температура воздуха не поднимется выше 17 градусов.
Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр в Facebook.
По данным синоптиков, 31 мая ожидается переменная облачность. Возможны небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.
Ночью и утром на востоке и северо-востоке страны местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 16-21°.
В Киеве, который завтра отмечает День города, также прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°, в Киевской области – ночью 4-9°, днем 12-17°.
Напомним, в целом апрель и май были довольно холодными по всей Украине. Периодически регионы накрывала непогода – дожди и сильные грозы.
