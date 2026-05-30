Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день весны

Общество
Читати українською
По прогнозам синоптиков, 31 мая в Украине будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, порывы ветра и туман.
Getty Images

В воскресенье, 31 мая, потепления ожидать не стоит. Местами пройдут дожди с грозами, температура воздуха не поднимется выше 17 градусов.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр в Facebook.

В Киеве появился новый арт-объект «Украинский щит» – фото30 мая в столице установили памятный знак «Украинский щит», созданный при участии ветеранов войны.

По данным синоптиков, 31 мая ожидается переменная облачность. Возможны небольшие, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, в восточных областях местами грозы.

Ночью и утром на востоке и северо-востоке страны местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве, который завтра отмечает День города, также прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°, в Киевской области – ночью 4-9°, днем 12-17°.

Напомним, в целом апрель и май были довольно холодными по всей Украине. Периодически регионы накрывала непогода – дожди и сильные грозы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Погода Укргидрометцентр Дождь Гроза
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Кабмин упростил передачу госимущества в аренду для предприятий оборонной отрасли
Россия активизировала похищение западных технологий и оборонных разработок
Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день весны
Данные разведки о возможнои массированном ударе рф все еще актуальны – Зеленский
Свириденко поделилась, что приобрела на «Книжном Арсенале» в Киеве
СБС поразили позиции бригады армии рф, совершавшей преступления в Буче
В Киеве появился новый арт-объект «Украинский щит» – фото
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины, десяток раненых
В СБУ рассказали, сколько уничтожили единиц техники и логистики рф за неделю
Украина может получить больше оружия от США: в Пентагоне озвучили план
Больше новостей