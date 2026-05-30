Свириденко поделилась, что приобрела на «Книжном Арсенале» в Киеве

Премьер-министр Юлия Свириденко посетила «Книжном Арсенале» и рассказала, какими книгами пополнила свою библиотеку.

О своих впечатлениях и покупках Свириденко написала в соцсетях.

28 мая 2026, 18:58 Как активно украинцы покупали книги во время полномасштабной войны Наибольший объем продаж книг с начала вторжения пришелся на 2024 и 2025 годы. Подробнее – на инфографике.

По ее словам, сегодня на «Книжном Арсенале» она приобрела: роман в новеллах «Пожалуйста, не бойся», Павла Белянского; «Наративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны» Артема Захарченко, «Воспоминания» Надежды Суровцовой; «Летиция Курьята и все ее вымышленные любовники» Веры Курико; «Украинские народные песни о любви».

Также библиотека премьерки пополнилась иностранными авторами: «Насилие и общественные порядки», Дугласа Нортома, Джона Уоллиса и Барри Вайнгестома; «Власть и прогресс» Дарона Аджемоглу и Саймона Джонсона.

Еще Свириденко сообщила, что купила несколько детских книг для дочери: «Маламандер» Томаса Тейлора; «Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума и некоторые другие.

Напомним, на нашей инфографике можно посмотреть, как активно украинцы покупали книги во время полномасштабной войны (из данных объемов продаж книжных магазинов).

В Институте украинской книги в мае сообщали, что украинцы приобрели уже почти 500 тысяч книг в рамках программы «еКнига» с момента ее запуска. Чаще всего читатели выбирают произведения Сергея Жадана, Лины Костенко и Макса Кидрука. А среди иностранных авторов молодежь чаще всего выбирает Хейли Ди Карлтон, Коллин Гувер, Пенелопу Дуглас, Тесс Герритсен и Брианну Вест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.