США столкнулись с дефицитом стратегического металла для ракет из-за войны в Иране – NBC

США столкнулись с дефицитом вольфрама – стратегически важного металла для производства ракет и высокоточного оружия – на фоне активного использования вооружений в войне против Ирана.

Об этом пишет NBC News.

По данным NBC News, активное использование ракет Tomahawk, систем Patriot и высокоточных ударных боеприпасов в ходе операций против Ирана значительно истощило американские арсеналы. Восстановление этих запасов требует больших объёмов вольфрама, который является практически незаменимым в современной оборонной промышленности.

Проблема заключается в том, что Соединённые Штаты уже длительное время не имеют собственного полноценного промышленного производства этого металла. Последние коммерческие вольфрамовые шахты в стране были закрыты ещё в 2015 году, поэтому США зависят от импорта и переработки вторичного сырья.

В то же время глобальный рынок вольфрама фактически контролируется Китаем, который обеспечивает более 80% мирового производства и доминирует в сфере его переработки. Пекин также активно использует экспортные ограничения в отношении стратегических минералов, что ещё больше усиливает напряжённость на рынке и повышает цены.

Из-за этих рисков Вашингтон вынужден срочно искать альтернативные источники поставок. Одним из ключевых направлений стала Южная Корея, где возобновляется крупный рудник в горном регионе. Проект реализует американская компания Almonty Industries, которая заявляет о наличии значительных запасов вольфрамовой руды и планах масштабной добычи.

Параллельно США пытаются развивать собственные проекты добычи и создавать стратегические запасы критически важных минералов. Администрация Дональда Трампа ранее объявила о формировании многомиллиардного резерва стратегического сырья и поддержке внутренних горнодобывающих проектов, а также о заключении партнёрств с союзниками.

Однако эксперты предупреждают, что быстро компенсировать зависимость от Китая не удастся. Даже по оптимистичным оценкам, для существенного снижения зависимости потребуется около 10 лет, а для достижения полной самодостаточности – от 20 до 30 лет.

Специалисты также подчёркивают, что вольфрам является стратегически незаменимым материалом из-за своей плотности и жаростойкости. Он используется не только в военной сфере, но и в высокотехнологичной промышленности, включая электронику и энергетику, что дополнительно усиливает конкуренцию за его поставки на глобальном уровне.

Напоминаем, накануне военные США нанесли удары по иранским ракетным пусковым площадкам и катерам в районе Ормузского пролива несмотря на режим прекращения огня, заявив, что действовали «в рамках самообороны».

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что военная кампания США против Ирана уже обошлась примерно в $25 млрд и продолжает влиять как на бюджет Пентагона, так и на внутреннюю политическую ситуацию в Вашингтоне. Это первая официальная попытка администрации публично обозначить общую стоимость конфликта.

В то же время СМИ писали о том, что реальная стоимость войны США против Ирана может достигать около 50 миллиардов долларов, что вдвое больше официально озвученной оценки Пентагона, которая не учитывает значительную часть расходов, включая потери техники, боеприпасов и сопутствующие экономические последствия.

