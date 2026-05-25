Иран согласился вывезти обогащенный уран в Китай – СМИ

Иран сообщил о готовности вывезти высокообогащенный уран со своей территории. Местом хранения запасов в таком случае может стать Китай.

Об этом сообщает портал Al Arabiya.

По данным журналистов, Тегеран настаивает, чтобы уран был передан именно Китаю. В Иране считают это одним из ключевых элементов переговорного процесса.

Источники также отмечают, что начальник Генштаба Пакистана Асим Мунир отправится в Катар, чтобы в качестве посредника обсудить такой шаг со всеми сторонами конфликта.

Напомним, на днях государственный секретарь США Рубио заявил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня. При этом американский президент Дональд Трамп назвал переговоры «болезненными» и заявил, что при определенных обстоятельствах возможны новые удары.

Стоит также отметить, что ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пожаловался генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что США выдвигают «повторные чрезмерные требования» во время переговоров с Тегераном.

