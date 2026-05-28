В Украине появится новый вид социальной помощи: кто сможет получить

Рада приняла за основу законопроект о введении базовой социальной помощи для малообеспеченных семей.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №15094 о введении базовой социальной помощи, которая станет новым видом государственной поддержки для малообеспеченных семей.

Законопроект предусматривает создание унифицированной системы социальной помощи, которая будет сочетать денежные выплаты и социальные услуги, а также основываться на индивидуальном подходе к потребностям каждого домохозяйства.

Получить базовую социальную помощь смогут малообеспеченные семьи по заявлению, в частности в случае отказа от отдельных видов действующей поддержки, таких как:

  • помощь на детей одиноким матерям
  • выплаты на детей в многодетных семьях
  • помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребёнка или их местонахождение неизвестно.

Также законопроект предусматривает возможность одновременного получения базовой социальной помощи и выплат для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии.

Размер выплаты будет определяться на основе базовой величины, которая ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете. При этом предусмотрен нижний предел — он не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент это 3328 грн).

Для семей расчёт будет следующим:

  • первый член домохозяйства (уполномоченный представитель) будет получать 100% базовой величины
  • каждый следующий член семьи — также 100%
  • для лиц с инвалидностью размер выплат будет определять Кабинет Министров Украины.

Кроме выплат, система предусматривает индивидуальную оценку потребностей семей, составление планов социального сопровождения, а также меры по стимулированию трудоустройства трудоспособных получателей помощи и повышению финансовой самостоятельности семей.

Цель законопроекта — внедрение европейских подходов к социальной поддержке, интеграция денежных выплат и социальных услуг, а также усиление адресности помощи наиболее уязвимым категориям граждан.

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что в Украине с начала 2026 года около 170 тысяч семей уже получили выплаты в рамках обновлённой системы поддержки семей с детьми.

Также сообщалось, что в 2026 году в Украине продолжает действовать программа бесплатного оздоровления и отдыха детей отдельных социальных категорий. Она предусматривает полное финансирование путёвок за счёт государства без какой-либо доплаты со стороны родителей.

Кроме того, в апреле сообщалось, что в Украине готовят обновление пенсионной системы, которое будет включать базовую выплату, страховую составляющую и профессиональные пенсионные программы. Законопроект реформы могут внести в парламент уже в этом году.

