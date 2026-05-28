В столице планируют учредить награду «Почётный защитник/защитница города Киева»

В столице планируют утвердить новую городскую награду – звание «Почетный защитник/защитница города Киева», которым будут отмечать военнослужащих за участие в обороне столицы и защите Украины во время полномасштабной войны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Присваивать это звание будут киевлянам-военнослужащим, которые принимали участие в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины во время полномасштабной агрессии россии. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите города Киева и ради безопасности общины столицы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующий вопрос Киевский городской совет рассмотрит накануне Дня Киева. Награда будет иметь форму нагрудного знака с символикой столицы.

Напомним, 9 марта в Киеве при участии президента Зеленского состоялась церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.

Также наши аналитики выяснили, что за четыре года большой войны звание Героя Украины получили 722 гражданина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.