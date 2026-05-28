В столице планируют учредить награду «Почётный защитник/защитница города Киева»

Общество
Читати українською
Киевсовет рассмотрит введение новой городской награды «Почетный защитник / защитница города Киева» для военнослужащих, принимавших участие в обороне столицы во время полномасштабной войны.
Відзнака «Почесний громадянин Києва»Фото ілюстративне bagnet.org

В столице планируют утвердить новую городскую награду – звание «Почетный защитник/защитница города Киева», которым будут отмечать военнослужащих за участие в обороне столицы и защите Украины во время полномасштабной войны.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Присваивать это звание будут киевлянам-военнослужащим, которые принимали участие в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины во время полномасштабной агрессии россии. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите города Киева и ради безопасности общины столицы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующий вопрос Киевский городской совет рассмотрит накануне Дня Киева. Награда будет иметь форму нагрудного знака с символикой столицы.

Напомним, 9 марта в Киеве при участии президента Зеленского состоялась церемония вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.

Также наши аналитики выяснили, что за четыре года большой войны звание Героя Украины получили 722 гражданина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Награда
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украине появится новый вид социальной помощи: кто сможет получить
Нардепы освободили от НДС закупку наземных дронов для армии
В Одессе разоблачили сеть мошеннических кол-центров, которые обманули граждан Казахстана почти на 2,5 млн грн
Рада провалила декриминализацию порно
В столице планируют учредить награду «Почётный защитник/защитница города Киева»
«Время пришло»: Кос заявила, что ЕС должен согласовать новую ускоренную модель вступления в Союз
Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня
ВАКС продлил обязанности подозреваемому экс-главе Хозсуда Львовщины
инфографикаНардепы IX созыва зарегистрировали 7447 законопроектов: сколько из них стали законами
Из-за непогоды обесточены населенные пункты в десяти областях
Больше новостей