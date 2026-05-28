Из-за непогоды обесточены населенные пункты в десяти областях

Из-за непогоды утром 28 мая в Украине полностью или частично обесточено более 350 населенных пунктов в десяти областях. В то же время в части регионов фиксируются новые отключения электроэнергии из-за последствий российских атак.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Как отмечается, из-за гроз и сильных порывов ветра полностью или частично обесточено более 350 населенных пунктов в десяти областях: Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Черкасской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в результате атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры утром зафиксированы новые отключения в Сумской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Энергетики рекомендуют переносить активное потребление электроэнергии на дневные часы – с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

Напомним, недавно экс-глава Укрэнерго заявил, что Украина сможет пройти это лето без отключений света, однако есть два главных условия. Во-первых, Россия не должна массово обстреливать объекты энергетики, а во-вторых, жара в 35 градусов не должна держаться неделями.

Также в феврале в Европе заявили, что готовят комплексный план действий для Украины, направленный на повышение устойчивости украинской энергосистемы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.