Защита от быстрого наступления: Латвия показала «зубы дракона» на границе с рф

Военные Латвии усиливают оборону и устанавливают вдоль линии границы с российской федерацией так называемые «зубы дракона». Также территорию будут защищать противотанковые рвы.

Об этом сообщают Латвийские общественные медиа.

По их данным, оборонные сооружения устанавливают на землях, которые ранее были экспроприированы для целей национальной обороны. В частности, включая территории, где расположена частная собственность.

Барьеры располагают тремя рядами примерно 10 метров в ширину. Такое размещение делает невозможным перемещение военной техники через границу. Каждый из «зубьев» весит около полутора тонн.

10 сентября 2025, 16:16 В зоне потенциальной угрозы: какой военный потенциал стран Nordic-Baltic 8 На фоне предупреждений от западных разведок о возможных планах путина напасть на Балтию или некоторые страны Европы мы предлагаем посмотреть, каким военным потенциалом обладают нордики и балтийцы (страны Nordic-Baltic 8).

Цель этой линии обороны – не только сдерживать потенциального противника, но и, при необходимости, остановить и уничтожить его, пока он еще находится на границе.

«Если что-то случится, нам нужно иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим это в Украине – как только мы отдаем землю, вернуть ее практически невозможно», – отметил ответственный за проект «Балтийская линия обороны» офицер Андрис Рикстс.

Он подчеркнул, что в современной войне важна не только оборона от атак беспилотников и ракет, но и контроль над землей.

«Они не смогут покорить нас с помощью беспилотников. В Украине мы видим, что каждый день происходят сотни атак беспилотников и ракет, но пока земля удерживается и никто физически не приходит и не выгоняет людей из их домов, эта земля наша», – добавил офицер.

Он рассказал, что наибольшим препятствием для строительства был вопрос экспроприации земли. Пришлось согласовать законодательство и выплатить людям справедливую компенсацию.

«Раньше мы не могли прийти и начать развертывание этих барьеров мобильности на частной земле. На данный момент этот вопрос решен», – заверил Рикстс.

Кроме «зубьев дракона», здесь также планируется строительство противотанковых рвов.

Журналисты утверждают, в этом году латвийские войска планируют построить более 8 км противомобильной инфраструктуры. Общая же протяженность границы Латвии с россией и Беларусью составляет примерно 450 км.

Напомним, тем временем в Польше заявили, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что российская федерация может атаковать одну из стран НАТО в краткосрочной перспективе.

Также стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение касательно действий в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.