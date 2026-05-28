Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня

Отдельным категориям внутренних переселенцев необходимо до 1 июня подать заявление на помощь на проживание, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

25 мая 2026, 12:58 Выплаты военным, кредиты для бизнеса, надбавки пенсионерам: ключевые изменения в июне-2026 С 1 июня 2026 года запланировано повышение выплат военнослужащим, запуск программы поддержки бизнеса, надбавки для работающих пенсионеров, а также изменения в порядке назначения помощи для ВПЛ.

Отмечается, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев. При этом речь идет о выплатах на проживание за четыре месяца.

«Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При условии подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года», – заявили в министерстве.

Кроме того, был обновлен пересмотр выплат для нетрудоспособных переселенцев, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода. Они могут повторно подать заявление на пересмотр.

В случае подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 января 2026 года, а при более позднем обращении начисление будет происходить с месяца подачи заявления.

Ведомство напоминает, что подать заявление на назначение помощи на проживание можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

почтовым отправлением на адрес территориального органа ПФУ;

через ЦНАП;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины.

Напомним, в Украине 1 апреля стартовали выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

В марте Кабинет министров Украины внес изменения относительно выплат помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Как известно, с января в Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн выросли выплаты при рождении ребенка. Подробнее главные финансовые изменения 2026 года – на нашей инфографике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.