Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня

Финансы
Читати українською
До 1 июня отдельные категории ВПЛ могут подать заявление на пособие на проживание, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы.
Слово и дело

Отдельным категориям внутренних переселенцев необходимо до 1 июня подать заявление на помощь на проживание, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Выплаты военным, кредиты для бизнеса, надбавки пенсионерам: ключевые изменения в июне-2026С 1 июня 2026 года запланировано повышение выплат военнослужащим, запуск программы поддержки бизнеса, надбавки для работающих пенсионеров, а также изменения в порядке назначения помощи для ВПЛ.

Отмечается, что это касается детей из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев. При этом речь идет о выплатах на проживание за четыре месяца.

«Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При условии подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года», – заявили в министерстве.

Кроме того, был обновлен пересмотр выплат для нетрудоспособных переселенцев, которым ранее прекратили помощь из-за превышения предельного дохода. Они могут повторно подать заявление на пересмотр.

В случае подачи заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 января 2026 года, а при более позднем обращении начисление будет происходить с месяца подачи заявления.

Ведомство напоминает, что подать заявление на назначение помощи на проживание можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • почтовым отправлением на адрес территориального органа ПФУ;
  • через ЦНАП;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины.

Напомним, в Украине 1 апреля стартовали выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

В марте Кабинет министров Украины внес изменения относительно выплат помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Как известно, с января в Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум. Также до 50 тысяч грн выросли выплаты при рождении ребенка. Подробнее главные финансовые изменения 2026 года – на нашей инфографике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Переселенцы Выплаты Деньги Социальные выплаты Выплаты за детей ВПЛ Выплаты для ВПО
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украине появится новый вид социальной помощи: кто сможет получить
Нардепы освободили от НДС закупку наземных дронов для армии
В Одессе разоблачили сеть мошеннических кол-центров, которые обманули граждан Казахстана почти на 2,5 млн грн
Рада провалила декриминализацию порно
В столице планируют учредить награду «Почётный защитник/защитница города Киева»
«Время пришло»: Кос заявила, что ЕС должен согласовать новую ускоренную модель вступления в Союз
Выплаты для ВПЛ: в Минсоцполитики напомнили, кому нужно подать заявку до 1 июня
ВАКС продлил обязанности подозреваемому экс-главе Хозсуда Львовщины
инфографикаНардепы IX созыва зарегистрировали 7447 законопроектов: сколько из них стали законами
Из-за непогоды обесточены населенные пункты в десяти областях
Больше новостей