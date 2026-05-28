В Одессе разоблачили сеть мошеннических кол-центров, которые обманули граждан Казахстана почти на 2,5 млн грн

В Одессе правоохранители раскрыли преступную организацию, которая действовала через сеть международных фейковых кол-центров и обманула граждан Республики Казахстан почти на 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в полиции.

По данным следствия, участники схемы представлялись сотрудниками телекоммуникационных компаний, банковских учреждений и даже правоохранительных органов Казахстана. Под предлогом «обновления» мобильных приложений, «защиты счетов» или якобы уголовного преследования они убеждали граждан устанавливать вредоносное программное обеспечение, которое давало удаленный доступ к смартфонам и банковским сервисам.

Как выяснили правоохранители, организаторами схемы были двое жителей Одессы. Они создали разветвленную структуру кол-центров с четким распределением ролей: администраторы, HR-менеджеры, операторы, «клоузеры», IT-специалисты и другие. Контакты потенциальных жертв получали через таргетированную рекламу, а взаимодействие с ними фиксировали в CRM-системах.

Мошенники использовали методы социальной инженерии, а также технологии deepfake и сгенерированные искусственным интеллектом изображения, чтобы усилить доверие и выдавать себя за представителей банков и силовых структур. После получения доступа к устройствам и счетам потерпевших злоумышленники выводили средства или заставляли людей самостоятельно переводить деньги под предлогом избежания уголовной ответственности.

Во время обысков изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, носители информации, черновые записи, оборудование для кол-центров, а также автомобили и денежные средства. Всего 13 фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 и ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения. Следствие устанавливает других возможных участников схемы.

Напомним, в марте правоохранители Украины совместно с латвийскими коллегами раскрыли сеть мошеннических кол-центров, участники которой выманили у граждан ЕС, в частности Латвии, более 300 тысяч евро, получая доступ к их онлайн-банкингу.

Также ранее сообщалось, что мошенники под видом «помощи» выманили у украинцев около 5 млн грн через фишинговые сайты и фейковые объявления.

