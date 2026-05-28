Рада провалила декриминализацию порно

Народные депутаты Украины не поддержали законопроект №12191 о декриминализации порно. Для принятия положительного решения не хватило 20 голосов.

Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания Верховной Рады.

Законопроект №12191 набрал всего 207 голосов из 227 необходимых. Еще пятеро депутатов проголосовали против, двое воздержались, а 60 не голосовали вовсе.

Документ, который не поддержал парламент, предусматривал внесение изменений в Уголовный кодекс относительно совершенствования его отдельных положений о правонарушениях против общественного порядка и нравственности.

В пояснительной записке законопроекта говорилось, что в большинстве стран мира изготовление и распространение порнографии совершеннолетним людям на бытовом уровне и в личных некорыстных мотивах не считают общественно опасным.

После провала голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук жестко прокомментировал решение парламентариев.

«К сожалению. Хотелось бы настоящей либерализации. Правда? Но совок, видимо, еще крепко сидит», – сказал он.

Также разочарован таким решением коллег и народный депутат и первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк. Он написал, что в современной демократической Украине и дальше будут бросать в тюрьму взрослых за личную интимную переписку.

«В современной демократической Украине и дальше будут бросать в тюрьму на 7 лет за то, что взрослые люди будут друг другу свои обнаженные фото присылать…», – написал он.

Как известно, документ был зарегистрирован группой народных депутатов еще в 2024 году. Главная идея заключалась в освобождении от уголовной ответственности за создание и распространение контента интимного характера между совершеннолетними по взаимному согласию.

Он предлагал:

исключить из Уголовного кодекса ответственность за добровольное создание и распространение взрослого контента между совершеннолетними без преступного элемента;

ужесточить ответственность за порнографию с детьми, принуждение, вовлечение несовершеннолетних;

обеспечить более сильную защиту настоящих жертв.

Напомним, принять закон о декриминализации порнографии Раде рекомендовали еще в конце декабря 2024 года.

