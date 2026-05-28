ВАКС продлил обязанности подозреваемому экс-главе Хозсуда Львовщины

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 июня срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича в рамках дела о злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд продлевал арест Юркевича, но снизил ему альтернативу в виде залога с 6 до 3 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения обстоятельств, изложенных в уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми, а также со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемому (Юркевичу – ред.) на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования, срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды на сумму 75 тыс. дол.

