СБУ задержала подростка, корректировавшего российские удары по Харьковщине

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области завербованного россиянами 16-летней школьника, который корректировал вражеские атаки по Чугуевскому и Лозовскому районам области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, во поле зрения российских спецслужб школьник попал, когда искал легкие заработки в соцсетях. В одном из Telegram-чатов они предложили юноше быстрые подработки в обмен на корректировку ракетно-бомбовых и дроновых ударов.

Как отмечается, после вербовки юноша получил задание выявлять зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции, по которым оккупанты готовили новую серию воздушных атак.

«Для этого фигурант на собственном мопеде объезжал местность, чтобы сфотографировать, заснять на видео и обозначить на гугл-картах расположение украинской ПВО. Установлено, что когда агент не мог заснять потенциальные «цели», он записывал для куратора из рф голосовые сообщения с подробным описанием картографических локаций. Для конспирации фигурант коммуницировал с российским спецслужбистом с использованием шифров. В частности, их диалоги начинались с кодовых слов, которые заранее были отработаны для юноши», – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, следующим его заданием было установление на магистральной автотрассе замаскированной телефонной камеры с удаленным доступом для врага.

«Таким способом рашисты надеялись отслеживать время и ориентировочное количество украинских бронеколонн, двигавшихся в направлении передовой», – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили подготовку преступления, задокументировали контакты подростка с российскими кураторами и предотвратили реализацию плана, когда он фотографировал военную технику ВСУ.

При задержании у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время фигурант находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов в школах в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, готовили двое несовершеннолетних по заказу российских спецслужб.

А недавно СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала удары рф по Киевщине и Одесщине.

Также в мае сотрудники СБУ задержали в Одессе киллера рф, который планировал убийство офицера ВМС ВСУ.

