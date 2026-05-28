В Киеве выявили схему незаконного сбыта «электронок» и вейпов, изъято продукции на 12 млн грн

Правоохранители разоблачили в столице сеть незаконной продажи электронных сигарет и никотиносодержащей продукции с поддельными акцизными марками. Изъято товара на около 12,3 млн грн.
В Киеве правоохранители разоблачили схему незаконного сбыта электронных сигарет, жидкостей для вейпов и никотиносодержащей продукции. По ценам «чёрного» рынка стоимость изъятого товара составляет около 12,3 млн грн.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, фигуранты наладили разветвлённую сеть сбыта через магазины и киоски на территории столицы. Продукция продавалась как легальная, однако фактически была контрафактной – с поддельными акцизными марками или вообще без маркировки.

Среди изъятого товара – жидкости для электронных сигарет, POD-системы, картриджи, одноразовые вейпы, никотиновые паучи и табак для кальянов. Часть продукции имела имитацию акцизных марок, которые не внесены в государственные реестры и не соответствуют официальным образцам.

Для прикрытия незаконной деятельности, по данным следствия, злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные предприятия. Через них осуществлялись закупки, поставки продукции и финансовые операции, что позволяло маскировать реальные объёмы оборота и происхождение товара.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 27 обысков в местах хранения, фасовки и реализации продукции. По их результатам изъято:

  • более 30 тыс. единиц жидкостей и компонентов для электронных сигарет;
  • около 16 тыс. единиц другой табачной продукции;
  • почти 2,5 тыс. POD-систем;
  • около 10 тыс. картриджей;
  • наличные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновая бухгалтерия.

Общая стоимость изъятого контрафакта, по предварительным оценкам, составляет 12,3 млн грн. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, недавно БЭБ Украины провело масштабную спецоперацию по противодействию нелегальному рынку вейп-продукции, который охватывал 12 регионов страны. В рамках следственных действий правоохранители разоблачили разветвлённые схемы незаконного производства и сбыта подакцизных товаров и изъяли имущества на более чем 150 млн грн.

Как известно, в Украине с 11 июля 2024 года запрещено продавать ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с неправильной маркировкой.

