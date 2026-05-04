Свириденко рассказала, сколько семей получили выплаты «детской помощи» с начала года

В Украине с начала 2026 года около 170 тысяч семей уже получили выплаты в рамках обновленной системы поддержки семей с детьми.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

5 февраля 2026, 13:04 Какую помощь при рождении ребенка получают в странах мира Какую помощь при рождении ребенка выплачивают в США, Британии, Франции, Польше, Германии, Италии, Эстонии, Южной Корее, Японии – на инфографике.

Она рассказала, что единовременную выплату при рождении ребенка в размере 50 тысяч грн уже начислили почти 28 тысячам женщин. Еще около 20 тысяч получили пособие по беременности и родам – по 7 тысяч грн ежемесячно.

Выплаты по уходу за ребенком до одного года охватили более 114 тысяч семей – это также 7 тыс. грн ежемесячной поддержки. Кроме этого, более 5,2 тысяч семей воспользовались программой «єЯсла», которая предусматривает выплату 8 тысяч грн в месяц для родителей или опекунов, которые возвращаются к работе.

«Правительство продолжает улучшать систему «детских» выплат. С марта можно открыть спецсчет в Сбербанке. Сейчас завершаем работу, чтобы все детские выплаты можно было оформить через Действие и получить в пределах одной карты. Также готовим решение о пересмотре сроков использования средств», – написала Свириденко.

Напомним, в августе правительство запустило программу поддержки родителей или законных представителей первоклассников – «Пакунок школяра», по которой можно получить единовременную помощь в размере 5 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в 2026 году в Украине продолжает действовать программа бесплатного оздоровления и отдыха детей отдельных социальных категорий. Она предусматривает полное финансирование путёвок за счёт государства без какой-либо доплаты со стороны родителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.