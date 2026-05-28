В Миграционной службе назвали страну, из которой в Украину едет больше всего трудовых мигрантов

Больше всего трудовых мигрантов в 2025 году прибыло вУкраину из Турции. Именно граждане этой страны сейчас возглавляют список иностранцев, приезжающих в Украину для трудоустройства.

Такие данные сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Отмечается, что в соцсетях часто распространяют неправдивую информацию о якобы массовом приезде мигрантов из Индии или Бангладеш. Однако, по данным Миграционной службы Украины, сейчас работу в нашей стране ищут выходцы из Турции.

В ГМС уточнили, что среди стран, граждане которых также получали разрешения на работу в Украине – Индия, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Великобритания и США.

В то же время масштабы трудовой миграции остаются значительно меньшими, чем до начала полномасштабной войны. По данным ведомства, в 2025 году виды на временное жительство для работы оформили около 4900 иностранцев. Для сравнения, в 2021 году таких было примерно 13 тысяч.

Науменко также прокомментировала информацию о якобы массовом приезде работников из Бангладеш. По ее словам, волна таких сообщений началась после истории на Закарпатье, где одно из предприятий в Тячеве рассматривало возможность трудоустройства 160 граждан Бангладеш. Однако фактически работников так и не завезли – рекрутинговый процесс отменили через несколько месяцев.

В ГМС подчеркнули, что сейчас в Украине временно проживают около 48 тысяч иностранцев. До полномасштабного вторжения их было почти 189 тысяч.

В ведомстве также подчеркнули, что вопросы миграционной политики координируются с силовыми структурами, в частности со Службой безопасности Украины, а иностранную рабочую силу привлекает исключительно частный бизнес после проверок.

Кроме того, в ГМС сообщили, что за рубежом сейчас находятся около 8 миллионов украинцев. Украинские власти рассчитывают на их возвращение после завершения войны и рассматривают множественное гражданство как один из механизмов поддержания связи с государством.

Напомним, согласно опросу «Слово и дело», большинство украинцев не поддерживают идею упрощения въезда для граждан из стран Юго-Восточной Азии и Африки в случае либерализации миграционного законодательства. В то же время наибольшую лояльность и позитивное отношение граждане демонстрируют к потенциальным трудовым мигрантам из Евросоюза.

