В Иране возобновляют доступ к интернету после почти трех месяцев изоляции – СМИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал приказ о возобновлении доступа к сети глобального интернета после почти 90-дневного масштабного отключения на фоне операции США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Массовые протесты в Иране: предпосылки, последствия, реакция властей Масштабные антиправительственные протесты в Иране набирают обороты, количество погибших и пострадавших растет каждый день.

Как отмечается, о соответствующем решении властей сообщили государственные СМИ Ирана со ссылкой на представителя Министерства коммуникаций страны в понедельник, 25 мая.

При этом механизм восстановления доступа, а также как и когда именно Иран снова подключится к глобальной сети, на данный момент неизвестны.

По данным интернет-обсерватории NetBlocks, большинство жителей Ирана были фактически отрезаны от международного интернета на протяжении 87 дней. Лишь часть граждан могла пользоваться дорогими VPN-сервисами для обхода ограничений.

Как известно, интернет в Иране начали блокировать еще в январе на фоне масштабных антиправительственных протестов по всей стране.

После этого интернет-связь постепенно вернулась к норме в течение февраля, однако новое отключение началось после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Агентство указывает, что в Иране и ранее доступ к Интернету был сильно ограничен из-за цензуры многих веб-сайтов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что администрация президента США тайно отправила в Иран тысячи терминалов Starlink после ограничения доступа к интернету в этой стране.

