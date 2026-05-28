Россия теряет одного из крупнейших покупателей нефти в Средиземноморье

Турция, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морем в Средиземноморский регион, существенно сокращает импорт сырья сорта Urals. Ожидается, что объемы поставок станут самыми низкими почти за полтора года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG, Kpler и источники среди трейдеров.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

По оценкам агентства, в мае Турция будет импортировать в среднем около 161 тысячи баррелей российской нефти в сутки. Для сравнения, в январе-апреле этот показатель составлял 189 тысяч баррелей в сутки, а в мае прошлого года – более 300 тысяч баррелей.

Один из трейдеров крупной западной компании объяснил Reuters, что Турция традиционно покупала российскую нефть со значительными скидками, однако нынешняя цена на Urals стала для Анкары слишком высокой.

Еще несколько собеседников агентства связали падение импорта с усилением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии. Из-за этого российские поставщики переориентируют часть объемов именно на азиатский рынок.

В то же время сокращение закупок Urals Турция частично компенсирует увеличением импорта нефти сорта CPC из Каспийского региона. Такую нефть отгружают через россию или Казахстан – в зависимости от маршрута поставок.

Напомним, ранее сообщалось, доходы рф от продажи нефти и газа в мае 2026 года выросли примерно на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и могут составить около 700 млрд рублей, а это примерно $9,8 млрд.

Как известно, администрация президента США Дональда Трампа решила продлить еще на один месяц действие исключения из санкций, разрешающего реализацию и продажу российской сырой нефти, которая уже была загружена на танкеры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.