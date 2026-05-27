ТЦК и СП все чаще превращаются в «места несвободы граждан» – омбудсман

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки все (ТЦК и СП) чаще становятся «местами несвободы граждан».

Об этом омбудсман сообщил во время заседания Консультативного совета, где обсуждали результаты мониторинга помещений ТЦК и СП, говорится в публикации на его официальной Facebook-странице.

Лубинец считает, что госорганы нередко реагируют на нарушения прав человека только после общественного резонанса.

В качестве примера этого омбудсман привел ситуацию в Белоцерковском ТЦК. По его словам, после проверки он направил официальные рекомендации по устранению нарушений, однако их игнорировали в течение двух месяцев.

«К сожалению, власть реагирует на нарушения прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс», – подчеркнул омбудсман.

Он объяснил, что сначала информацию о проблемах не разглашали публично, так как россия активно использует подобные темы в своей пропаганде. Однако позже мужчина, который находился в помещении ТЦК, опубликовал видео оттуда, что вызвало широкий резонанс в обществе.

После повторного мониторингового визита, по словам Лубинца, выяснилось, что ни одна из предыдущих рекомендаций так и не была выполнена. Только после публичной огласки в ТЦК направили ремонтные бригады и начали устранять недостатки.

Похожую ситуацию, по словам омбудсмана, зафиксировали и в Ужгородском районном ТЦК. Там Офис омбудсмана был вынужден обнародовать информацию о нарушениях, поскольку полиция на месте отказалась вносить соответствующие данные в ЕРДР.

Лубинец подчеркнул, что органы власти должны реагировать на официальные документы и обращения сразу, а не после скандалов в медиа. Также он сообщил, что в этом году Офис омбудсмана планирует существенно расширить проверки ТЦК и СП по всей Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что только за первый квартал 2026 года Офис омбудсмана получил уже 1657 обращений относительно вероятных нарушений прав граждан со стороны работников ТЦК и СП.

А недавно в парламенте зарегистрировали новый законопроект по реформе ТЦК. Документ предлагает полностью перевести мобилизационные процессы в цифру, а также ввести обязательную видеофиксацию любого общения с военнообязанными.

Тем временем глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя усиление мобилизационных мероприятий, заверил, что с любыми злоупотреблениями и случаями жестокого обращения со стороны ТЦК, которые попадают на видео, будут бороться всеми доступными методами. В то же время он четко дал понять, что на смягчение самой мобилизации рассчитывать не стоит.

