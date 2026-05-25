Цены на нефть обвалились на фоне ожиданий мирного соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, упали примерно на 6% и достигли двухнедельного минимума на фоне роста оптимизма относительно возможного продвижения США и Ирана к мирному соглашению, которое может ослабить напряжённость в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на $5,85 (5,7%) — до $97,69 за баррель. Американская нефть WTI потеряла $5,75 (6%) и торговалась на уровне $90,85 за баррель. Оба контракта ранее в ходе сессии обновили минимум с 7 мая.

Рынок реагирует на заявления о некотором прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Как известно, президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что стороны «в значительной степени согласовали» понимание относительно мирного соглашения, которое может предусматривать восстановление судоходства в Ормузском проливе. Через этот маршрут ранее проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Впрочем, стороны до сих пор не достигли согласия по ключевым вопросам. В частности, Вашингтон и Тегеран остаются разделёнными по вопросу ограничений в Персидском заливе. Сам Трамп подчеркнул, что не спешит с заключением соглашения.

Аналитики предупреждают, что рынок может реагировать осторожно, поскольку предыдущие попытки переговоров уже срывались.

«Мы уже были на этой стадии ранее, и переговоры срывались. Поэтому рынок, вероятно, не будет слишком резко реагировать», – отметил руководитель отдела товарных стратегий ING Воррен Паттерсон.

Эксперты также ожидают, что восстановление нормального потока нефти через Ормузский пролив может занять месяцы даже в случае достижения договорённостей, учитывая необходимость ремонта повреждённой инфраструктуры.

На фоне ценовых колебаний энергетические компании США продолжили наращивать активность: количество буровых установок выросло седьмую неделю подряд и достигло самого высокого уровня с июня 2025 года.

Аналитики предупреждают, что несмотря на признаки стабилизации после резкого падения на прошлой неделе, доверие к рынку остаётся слабым.

Напомним, мировые цены на нефть неделю назад снизились примерно на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке запланированного удара по Ирану для проведения переговоров по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Также накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

