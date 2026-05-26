Цены на нефть пошли вверх после новых ударов США в районе Ормузского пролива

Цены на нефть пошли вверх после падения более чем на 7% на фоне новых ударов американских военных по иранским ракетным позициям и судам в районе Ормузского пролива, которые поставили под сомнение перспективы соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, по состоянию на вторник, 26 мая, нефть марки Brent Crude в начале азиатских торгов поднялась более чем на 1% – почти до 98 долларов за барель. В то же время, цена на нефть West Texas Intermediate уже выросла до уровня около 92 долларов после резкого снижения в начале недели, когда она торговалась на уровне 90,85 долларов за барель.

При этом ожидается, что цены на сырую нефть, которые демонстрировали рост в марте и апреле, все еще показывают тенденцию к снижению по итогам мая. Указывается, что шаткое прекращение огня и стремление разблокировать Ормузский пролив перевешивают признаки стремительного исчерпания запасов.

Причиной скачка стали удары по нескольким иранским судам в районе Ормузского пролива, которые, по данным Bloomberg, нанесли американские и израильские самолеты. Также целями ударов в понедельник, 25 мая, были «ракетные пусковые площадки и иранские катера, пытавшиеся установить мины».

«Преждевременно считать, что мирное соглашение будет достигнуто, не говоря уже о его соблюдении... За последние несколько месяцев обе стороны уже неоднократно заявляли об успехе в переговорах или об открытии пролива, но это так и не реализовалось», – заявил старший энергетический аналитик компании MST Marquee Сол Кавоник.

Как известно, мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, упали примерно на 6% и достигли двухнедельного минимума на фоне растущего оптимизма по поводу возможного продвижения США и Ирана к мирному соглашению, которое может ослабить напряженность в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что стороны «в значительной степени согласовали» понимание относительно мирного соглашения, которое может предусматривать возобновление судоходства в Ормузском проливе. Через этот маршрут ранее проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Также отметим, что мировые цены на нефть неделю назад снизились примерно на 2% на фоне заявлений президента США об отсрочке запланированного удара по Ирану для проведения переговоров по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

