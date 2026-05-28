Экс-руководителю земельной комиссии Киевсовета снова продлили обязанности

Политика
Читати українською
Суд в очередной раз поддержал просьбу прокурора САП о продлении обязательств подозреваемому экс-чиновнику.
фото: kmr.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу постоянной комиссии по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям Киевского городского совета Михаила Терентьева.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Терентьева с альтернативой 19,98 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. Подозреваемый обязан: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемому (Терентьеву – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 13 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция КГГА Киевсовет Высший антикоррупционный суд Застройщик Денис Комарницкий
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Антикоррупционный суд продлил арест подозреваемого по делу ГПЗКУ
Рада поддержала проект об изменениях в госбюджет-2026
Покушение на мэра Пятихаток: полиция разыскала и задержала подозреваемого
Зеленский запросил у США лицензию на производство ракет к Patriot
Экс-руководителю земельной комиссии Киевсовета снова продлили обязанности
Укрпочта выпустила марку, посвященную 250-летию независимости США
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» вблизи Турции – СМИ
ВАКС снова продлил обязанности трем фигурантам дела Шурмы
Кабмин одобрил проект Таможенного кодекса европейского образца: подробности
Митрополит РПЦ Иларион после задержания покинул Чехию
Больше новостей