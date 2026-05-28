Экс-руководителю земельной комиссии Киевсовета снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу постоянной комиссии по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям Киевского городского совета Михаила Терентьева.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Терентьева с альтернативой 19,98 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. Подозреваемый обязан: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта; воздерживаться от общения с рядом лиц.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемому (Терентьеву – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 13 июля 2026 года включительно, но не дольше сроков досудебного расследования», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.