Укрпочта выпустила марку, посвященную 250-летию независимости США

Укрпочта выпустила марку, посвященную 250-летию независимости США. Церемонии спецпогашения прошли сразу в трех городах.
Укрпочта представила новую марку «К 250-летию независимости США. FREEDOM 250», посвященная годовщине американской независимости. Церемонии спецпогашения прошли одновременно в трех городах – Киеве, Вашингтоне и Бостоне.

На марке изображено число 250, стилизованное флагами Украины и США. Основой дизайна стали два символа свободы – простреленный украинский флаг как олицетворение борьбы и факел Статуи Свободы как символ американской демократии. Автором дизайна стал украинский художник Никита Титов.

В Укрпочте указали, что выпуск посвящен не только 250-летию независимости США, но и «самой идее свободы – ценности, объединяющей государства и народы».

Одной из главных локаций презентации стала филателистическая выставка Boston 2026 World Expo. Отмечается, что организаторы даже изменили график мероприятий для украинской презентации, а американская почтовая служба USPS предоставила главную сцену для запуска марки.

