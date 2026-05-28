ВАКС снова продлил обязанности трем фигурантам дела Шурмы

Высший антикоррупционный суд продлил до 18 июля срок действия обязанностей, возложенных на директора инвестиционного фонда «ГЕЛИОС» Андрея Васильева. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу бывшего замруководителя Офиса президента Ростислава Шурмы о завладении 141 млн грн.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу руководителя фонда «ГЕЛИОС» Андрея Васильева. Альтернативой ему определили 30 млн грн залога, которые внесли. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области (кроме города Киева) без разрешения; сообщать об изменении места своего жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли электронный браслет и разрешили передвигаться по нескольким областям Украины. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязательств. Суд поддержал частично ходатайство и разрешил Васильеву свободно передвигаться по Украине.

«Продлить срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Васильева – ред.), в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога. Срок действия постановления – два месяца, до 18 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил до 18 июля срок действия обязанностей, возложенных на директора ООО «КД Энерджи 2» Игоря Скляра и руководителя ООО «СЭЗ» Петра Джамбова. У них такой же список обязательств, как и у Васильева.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами на выплатах по «зеленому» тарифу коммерческими энергогенерирующими предприятиями на временно оккупированной территории Запорожской области более чем на 141 млн грн. Среди подозреваемых - бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

