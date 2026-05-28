Покушение на мэра Пятихаток: полиция разыскала и задержала подозреваемого

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на мэра города Пятихатки Днепропетровской области. Для его поиска в регионе проводилась специальная операция с привлечением всех подразделений полиции области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным следствия, в ходе конфликта 58-летний мужчина нанес мэру ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.

Нападавший покинул место происшествия на автомобиле и скрывался от правоохранителей, но полиция впоследствии установила местонахождение фигуранта.

«Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются», – говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел утром 26 мая. Сообщалось, что нападавший пришел к мэру Гилалу Исаеву лично в кабинет. Там произошла потасовка, после чего он нанес удар ножом.

Стоит также отметить, что 15 мая во Львове на мэра города Андрея Садового напал 46-летний мужчина. Он облил политика неизвестным веществом и сбежал.

