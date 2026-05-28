Кабмин одобрил проект Таможенного кодекса европейского образца: что известно

Украина переходит на стандарты таможенного оформления Европейского Союза. Правительство одобрило новый Таможенный кодекс европейского образца в рамках обязательств по вступлению в блок.
Кабинет министров одобрил новый проект Таможенного кодекса Украины, который полностью согласован с таможенным законодательством Европейского Союза.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграм-канале.

По ее словам, это очень важный шаг для Украины на евроинтеграционном пути.

«Это один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС и выполнения наших обязательств в рамках переговорного процесса по членству», – отметила премьер.

Новый Таможенный кодекс полностью согласуется с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила. Согласно документу, Украина будет использовать новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины.

«Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС», – сообщила Свириденко.

Также она отметила, что уже существующие процессы прерываться не будут. Бизнес и граждане могут работать по действующим документам.

«Действующие авторизации продолжат действовать, а система «единого окна» будет работать в обычном режиме», – добавила премьер.

Напомним, сегодня Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Также мы сообщали, что парламентарии приняли закон о публичных закупках, который разблокирует $3,5 млрд помощи Украине.

В то же время Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №12360 об оценке эффективности таможни, а также отдельные его правки касательно налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро.

К тому же в Украине от уплаты НДС освобождены операции по поставке армии наземных роботизированных комплексов.

