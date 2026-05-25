ВСУ поразили ракетами Storm Shadow военный объект оккупантов на Луганщине

Воздушные Силы ВСУ уничтожили крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow пункт управления и связи российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине.
В понедельник, 25 мая, Воздушные силы ВСУ нанесли поражение крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow командного пункта и узла связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«25 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для успешного уничтожения важного пункта управления и связи врага на временно оккупированной территории Луганской области», – говорится в сообщении.

В украинском командовании подчеркивают, что этот удар подчеркивает стратегическую дальновидность, единство планирования и целенаправленные действия, доказывающие, что ни одна позиция российского агрессора не является безопасной на украинской земле.

Как отмечается, подобные удары направлены на снижение управляемости российских сил на временно оккупированных территориях и усложнение координации их действий.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод в российском городе Сызрань остановил работу после удара украинских беспилотников несколько дней назад.

Также Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который является одним из крупнейших в россии и расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.

Кроме этого, недавно дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в рф, обеспечивающую топливом Московский регион.

