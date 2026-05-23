Силы обороны нанесли удары по базам и эшелону оккупантов в Луганской области

СБУ совместно с военными Сил беспилотных систем поразили ряд объектов российских войск на временно оккупированной Луганщине.
Сотрудники СБУ совместно с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС провели серию ударов по военным объектам российских оккупантов на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом сообщили на странице Службы безопасности Украины.

В публикации говорится, что в ходе операции были поражены вражеский железнодорожный эшелон, резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры противника.

В СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы определяли точные координаты целей, после чего операторы Сил беспилотных систем наносили высокоточные удары дронами FirePoint-2. Атаки совершались по объектам оккупантов в временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах.

В результате ударов были уничтожены пункт дислокации личного состава рф, ремонтная база для обслуживания вражеских беспилотников, здание оккупационной полиции, а также значительные запасы горючего и техники. По предварительным данным, потери российских войск составили более 80 человек убитыми и ранеными.

После ударов на объектах вспыхнули масштабные пожары, которые, по данным украинской стороны, зафиксировали даже спутниковые системы мониторинга.

Напомним, 23 мая президент Владимир Зеленский сообщил о поражении одного из важных российских военных предприятий в Пермском крае.

Также вечером 22 мая прогремели взрывы во время атаки беспилотников в российском Новороссийске. В городе вспыхнул масштабный пожар на территории порта, где дроны, вероятно, атаковали нефтяной terminal «Шесхарис».

Луганская область Война с Россией Потери россии в войне с Украиной Война в Украине Удары по рф
