Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в рф, которая обеспечивает топливом Московский регион

Служба безопасности Украины поразила нафтоперекачивающую станцию во Владимирской области рф, которая обеспечивает поставки топлива в Московский регион. В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечается, операцию осуществили подразделения Центра специальных операций «Альфа» с применением беспилотных средств. Объект входит в систему магистральных нефтепродуктопроводов и играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов центральной части рф к внутренним потребителям и экспортной инфраструктуре.

В частности, станция обеспечивает поставки топлива к крупным нефтебазам в Московском регионе, а также к ключевым авиационным узлам, среди которых аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате удара на объекте возник масштабный пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Информация о масштабах повреждений и последствиях для работы инфраструктуры уточняется.

В СБУ заявляют, что такие операции являются частью системной работы по уменьшению военно-экономического потенциала россии и усложнению логистики поставок топлива, которое используется в том числе для обеспечения военных нужд.

Напомним, в период 23 мая и в ночь на 24 мая подразделения Сил обороны нанесли серию ударов по ключевым военным и логистическим объектам россии, в частности был поражен нефтеналивной причал терминала «Таманьнефтегаз» в районе Волны (Краснодарский край рф).

Также известно, что в ночь на субботу, 23 мая, подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Краснодарском крае..

