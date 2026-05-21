СБУ поразили штаб ФСБ и зенитный комплекс «Панцирь-С1» россиян на оккупированных территориях

Силы специальных операций СБУ нанесли удары по российским военным объектам на временно оккупированных территориях, в частности поразив штаб ФСБ и уничтожив зенитный комплекс «Панцирь-С1».

Результатами ударов поделился президент Владимир Зеленский.

«Есть хорошие результаты от воинов Центра спецопераций «А» СБУ. Поражён штаб российских эфэсбэшников и уничтожен зенитный комплекс «Панцирь-С1» на нашей временно оккупированной территории. Благодаря только одной этой операции российские потери – около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными», – отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что россия должна осознавать последствия продолжения войны, а украинские удары дальнего и среднего радиуса действия будут продолжаться и дальше.

Напомним, также сегодня Зеленский подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в россии, заявив о продолжении ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Также бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая попали по нескольким важным военным объектам оккупантов на территории россии, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – повторно поражён НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» в Кстово.

