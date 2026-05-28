Еще одна страна Европы присоединяется к французской стратегии ядерного сдерживания

К инициативе Франции по более тесному сотрудничеству с европейскими странами в сфере ядерного сдерживания присоединилась уже десятая страна. Ею стала Норвегия.

Об этом объявили лидеры двух государств по итогам визита премьер-министра Йонаса Гара Стёре в Париж, пишет Politico.

27 мая премьер Норвегии отправился на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном для подписания оборонного соглашения, которое предусматривает, в частности, и присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию.

Стёре объяснил свое решение ухудшением ситуации с безопасностью в Европе и наращиванием ядерного потенциала россии.

«Вместе с еще девятью европейскими странами Норвегия будет участвовать в вашей инициативе относительно того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время пресс-конференции в Париже.

Отдельно он отметил, что крупнейший ядерный арсенал россии расположен на Крайнем Севере, а это всего в нескольких километрах от Норвегии. Вместе с тем Стёре подчеркнул, что Норвегия и впредь будет прежде всего полагаться на НАТО в вопросах собственной безопасности.

Отдельно премьер Норвегии уточнил, что в мирное время ядерное оружие в его стране развертываться не будет.

По данным источников издания, закрытые переговоры по формату сотрудничества уже начались.

Аналитики привязку Норвегии к «ядерному зонтику» Франции, которая традиционно остается одним из ближайших союзников США, назвали примером того, как европейские страны пересматривают свои стратегии безопасности на фоне войны россии против Украины и сомнений в надежности администрации Дональда Трампа.

Напомним, впервые о создании европейского «ядерного зонтика» заговорили еще в феврале 2026 года. Тогда в СМИ появилась информация, что Германия и Франция ведут переговоры о создании этой стратегии.

Как известно, в марте президент Макрон заявил, что Германия, Польша, Греция, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция согласились обсуждать ядерное сотрудничество с Парижем. Оно предусматривает совместные ядерные учения, обмен информацией и потенциальное временное размещение французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, на территории союзников. Во Франции эту концепцию назвали «передовым ядерным сдерживанием».

Позже в Польше заявили, что также рассматривают участие в расширенной системе европейского ядерного сдерживания под руководством Франции на фоне растущей угрозы со стороны россии.

Тем временем Финляндия сообщила, что планирует смягчить законодательный запрет на ядерное оружие и разрешить его ввоз, транспортировку и хранение на своей территории.

