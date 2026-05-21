Зеленский подтвердил удар Сил обороны по Сызранскому НПЗ в россии

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в россии, заявив о продолжении ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.

«Ещё одна наша дальнобойная санкция против российской нефтепереработки, и продолжаем это направление. В этот раз Сызранский НПЗ, расстояние от нашей границы – более 800 километров», – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов Сил беспилотных систем и Сил специальных операций за точность и результативность удара.

Напомним, накануне в соцсетях сообщалось, что в Сызрани Самарской области рф после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Также бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая попали по нескольким важным военным объектам оккупантов на территории россии, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них — повторно поражён НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» в Кстово.

Кроме того, 15 и 16 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян, в частности Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф на оккупированной Донетчине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.