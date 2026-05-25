НПЗ в Сызрани приостановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Сызрань остановил работу после удара украинских беспилотников несколько дней назад.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

По информации журналистов, в результате атаки была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей предприятия.

После инцидента ее работа была остановлена, а возобновление может занять больше месяца.

Издание также отмечает, что мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти в год, или примерно 170 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году предприятие переработало 4,3 млн тонн сырья.

Напомним, удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесен в ночь на 21 мая. Президент Владимир Зеленский показал последствия ударов.

А на следующий день Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который является одним из крупнейших в россии и расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.

