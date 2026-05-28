САП направила в суд дело подстрекателя судьи ко взяточничеству

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении лица, подстрекавшего судью Киевского районного суда Одессы к предоставлению неправомерной выгоды руководству Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

По информации «Слово и дело», речь идет о Сергее Брындаке, который, по версии следствия, подстрекал обвиняемую судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан к предоставлению взятки.

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении лица, подстрекавшего судью Киевского районного суда Одессы к предоставлению неправомерной выгоды руководству Вооруженных сил Украины. Лицо разоблачено после передачи первой части оговоренных средств – 144 тыс. долларов США. Для сокрытия преступления денежные средства передавались через определенный пункт обмена валют. Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины», – отмечают в прокуратуре.

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Брындака с альтернативой 4 млн грн залога.

Напомним, САП обвиняет судью Салтан в получении неправомерной выгоды от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Позже Салтан мобилизовалась в ВМС ВСУ и занимает должность солдата резерва, однако суд отказался останавливать рассмотрение дела в связи с этим.

Обвиняемая судья Салтан от своего знакомого узнала о Сергее Брындаке и написала ему о своем деле. Он отметил, что ей необходимо как можно быстрее перевестись в боевую часть и остановить рассмотрение дела. Брындак отмечал, что у него есть знакомые в таких боевых частях, и они смогут ей предоставить соответствующую справку, что станет основанием для остановки рассмотрения дела в суде. Также он подчеркивал, что может обеспечить вынесение оправдательного приговора в отношении Салтан. Судья согласилась на услуги Брындака.

9 июля Салтан передала Брындаку 40 тысяч гривен как часть неправомерной выгоды. Брындак попросил судью завезти вторую часть неправомерной выгоды в 144 000 долларов в пункт обмена валют в Киеве и разделить их на следующие три части: 115 тыс. долл., 25 тыс. долл. и 4000 долл. Эти деньги нужно было сдать в пункт обмена валют и назвать код операции. 28 августа Салтан это и сделала.

29 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении Брындаку в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (часть 2 статьи 15, ч. 4 ст.27, ч.4 ст. 369 УКУ).

