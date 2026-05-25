Удар рф по Дергачам: количество пострадавших увеличилось

Национальная безопасность
Читати українською
Количество пострадавших в результате российского удара по Дергачам Харьковской области увеличилось до 23 человек.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российского удара по Дергачам Харьковской области увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации местных властей, 21 человек получил взрывные ранения, еще у двоих медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В настоящее время в операционных медицинских учреждениях находятся 10 пострадавших. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Дергачам в понедельник, 25 мая, в результате чего погибли двое человек, еще несколько получили ранения. Из-за атаки также были повреждены гражданские объекты и инфраструктура.

Также сообщалось, что войска рф утром 25 мая нанесли авиаудар по Краматорску и поселку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Харьковская область Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Правоохранители задержали 18-летнего парня, корректировавшего удары рф по Киеву
В ЦПД объяснили цель угроз россии снова ударить по Киеву
Удар рф по Дергачам: количество пострадавших увеличилось
Вспышка Эболы в Конго: ВОЗ фиксирует более 900 подозрений, есть смерти
Украина работает над созданием более дешевого аналога Patriot: что известно о разработке
В разведке подсчитали, сколько ракет «Орешник» может быть у рф и каковы темпы их производства
инфографикаУчастие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология
Казахстан отказался взыскивать $1,4 млрд с «Газпрома» в пользу Украины
Удар «Орешником» по Белой Церкви был эквивалентен атаке 36 «шахедов» – СМИ
Бизнесмену Дубинскому продлили обязанности на два месяца
Больше новостей