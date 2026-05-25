Удар рф по Дергачам: количество пострадавших увеличилось

Количество пострадавших в результате российского удара по Дергачам Харьковской области увеличилось до 23 человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации местных властей, 21 человек получил взрывные ранения, еще у двоих медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В настоящее время в операционных медицинских учреждениях находятся 10 пострадавших. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Дергачам в понедельник, 25 мая, в результате чего погибли двое человек, еще несколько получили ранения. Из-за атаки также были повреждены гражданские объекты и инфраструктура.

Также сообщалось, что войска рф утром 25 мая нанесли авиаудар по Краматорску и поселку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

