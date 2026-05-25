Следователей полиции начали обучать с помощью технологий виртуальной реальности

В Национальной академии внутренних дел Украины внедрили использование VR-технологий в подготовке будущих следователей, криминалистов и сотрудников полиции.

Речь идет об обучении с элементами моделирования реальных следственных ситуаций в виртуальной среде. Для этого применяют очки и интерактивные 3D-полигоны. Курсанты могут отрабатывать базовые следственные действия, в частности, осмотр места происшествия, в условиях, приближенных к реальным.

В рамках обучающих сценариев моделируются разные события: ракетные обстрелы, убийства, поджоги, квартирные кражи, самоубийства и другие уголовные правонарушения. Локации создают на основе реальных помещений, а часть ролей исполняют актеры. На занятиях курсанты должны выявлять и фиксировать вещественные доказательства, составлять процессуальные описания и определять их значение для расследования.

Отдельные сценарии подразумевают работу с последствиями ракетных ударов: анализ характера разрушений, поиск обломков боеприпасов и фиксацию следов взрывного действия. Это позволяет отрабатывать алгоритмы действий в рамках уголовного производства.

Кроме того, предусмотрено коллективное обучение: изображение с VR-очков транслируется на экран, что позволяет преподавателям и курсантам анализировать действия в режиме реального времени и разбирать ошибки.

