В Иране пригрозили обогатить уран до оружейного уровня в случае новых атак США

В Иране пригрозили повысить обогащение урана до 90% – фактически до оружейного уровня – в случае новых военных ударов со стороны США.

Об этом заявил пресс-секретарь парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Эбрагим Резеи, передает The Guardian.

5 мая 2026, 09:36

По его словам, такой сценарий рассматривается как один из возможных шагов в ответ на дальнейшее давление или атаки. Он также отметил, что этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента, если ситуация обострится.

Заявление прозвучало на фоне жесткой риторики со стороны США. В частности, Дональд Трамп ранее подчеркивал, что одной из ключевых целей американской политики в отношении Ирана является недопущение создания ядерного оружия.

В то же время Иран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Однако, по данным западных СМИ, страна до сих пор не передала более 400 килограммов урана, обогащенного до уровня 60%. Это лишь технический шаг от уровня 90%, который считается оружейным.

Таким образом, потенциальное решение о дальнейшем обогащении может существенно обострить ситуацию вокруг иранской ядерной программы и повысить риски новой эскалации конфликта.

Параллельно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военное противостояние с Ираном не завершится, пока в стране остаются запасы высокообогащенного урана. Он подчеркнул, что ядерные материалы должны быть вывезены, а объекты по обогащению – демонтированы, фактически призвав к полному устранению ядерной инфраструктуры Ирана.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану на фоне застоя в переговорах по ядерному соглашению и растущего недовольства действиями Тегерана.

Ранее также сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Иран уже ответил на мирное предложение США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отклонит ответ Тегерана на последний проект соглашения по завершению войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

