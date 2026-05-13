Не только в метро и на Майдане: в Киеве задействуют новые способы объявления минуты молчания

В Киеве стали объявлять минуту молчания через Telegram-канал КГГА и тестируют новый формат оповещения через громкоговорители городской системы оповещения.
С сегодняшнего дня каждое утро в 9 часов в Киеве будут напоминать об общенациональной минуте молчания через Telegram-канал КГГА и городскую систему громкоговорителей.

Об этом сообщил официальный канал КГГА в Телеграме.

В КГГА уточняют, что аудиооповещения уже звучат на Крещатике, Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном транспорте с технической возможностью. В настоящее время тестируют трансляцию объявлений через городскую систему громкоговорителей.

«С сегодняшнего дня оповещение о начале минуты молчания будет автоматически публиковаться и в Telegram-канале КГГА. Напоминание работает благодаря интеграции с мобильным приложением "Киев Цифровой". Также в приложении доступны Live Activity для iOS и интерактивные уведомления для Android», – говорится в сообщении.

Таким образом, при желании, пользователи смогут видеть отсчет минуты молчания даже на заблокированном экране.

«В 9:00 соответствующее сообщение также появляется на диджитал-билбордах, ситилайтах и информационных стендах на станциях метро», – добавили в КГГА.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий введение общенациональной минуты молчания. Это официально позволяет городам и общинам ежедневно в 9 утра использовать национальную систему оповещения для проведения минуты молчания.

В марте закон о введении ежедневной общенациональной минуты молчания подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в прошлом году во Львовской области ввели остановку транспорта во время минуты молчания.

А ранее в столице на сессии горсовета определили перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

