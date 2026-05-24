Оккупанты ударили по центру Богодухова на Харьковщине, более десятка раненых

В воскресенье, 24 мая, российские оккупанты атаковали город Богодухов на Харьковщине, в результате чего по меньшей мере 13 человек пострадали.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Богодуховской общины Владимир Белый.

23 мая 2026, 22:19

По данным ОВА, в результате российской атаки в больницу были госпитализированы 33-летняя, 48-летняя и 68-летняя женщины, 36-летний, 47-летний, 53-летний и 66-летний мужчины с взрывными травмами.

Также медицинскую помощь на месте получили 28-летний и 24-летний мужчины, 51-летняя женщина. Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести.

Отмечается, что в городе были повреждены 15 автомобилей и остекление многоквартирного дома.

В то же время, глава Богодуховской общины уточнил, что на данный момент известно уже о 13 пострадавших.

«Люди шли на рынок, в магазины, по своим привычным делам. Но враг цинично нанес два удара беспилотниками по центру города – туда, где находились мирные люди. По состоянию на сейчас у нас уже 13 пострадавших. Повреждены автомобили, жилые дома, выбиты окна», – говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, враг утром применил по меньшей мере три БПЛА типа «Молния».

Как известно, в воскресенье, 24 мая, в результате массированной российской атаки на Украину в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.

