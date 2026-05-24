Оккупанты ударили по центру Богодухова на Харьковщине, более десятка раненых

Общество
Читати українською
Российские оккупанты в воскресенье утром, 24 мая, ударили по центру города Богодухов Харьковской области, в результате чего ранены по меньшей мере 13 человек.
t.me/prokuratura_kharkiv

В воскресенье, 24 мая, российские оккупанты атаковали город Богодухов на Харьковщине, в результате чего по меньшей мере 13 человек пострадали.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Богодуховской общины Владимир Белый.

Россияне дважды обстреляли по Балаклею на Харьковщине, почти десяток раненыхВ городе Балаклея Харьковской области в результате массированной российской атаки дронами пострадали по меньшей мере девять человек.

По данным ОВА, в результате российской атаки в больницу были госпитализированы 33-летняя, 48-летняя и 68-летняя женщины, 36-летний, 47-летний, 53-летний и 66-летний мужчины с взрывными травмами.

Также медицинскую помощь на месте получили 28-летний и 24-летний мужчины, 51-летняя женщина. Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести.

Отмечается, что в городе были повреждены 15 автомобилей и остекление многоквартирного дома.

В то же время, глава Богодуховской общины уточнил, что на данный момент известно уже о 13 пострадавших.

«Люди шли на рынок, в магазины, по своим привычным делам. Но враг цинично нанес два удара беспилотниками по центру города – туда, где находились мирные люди. По состоянию на сейчас у нас уже 13 пострадавших. Повреждены автомобили, жилые дома, выбиты окна», – говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, враг утром применил по меньшей мере три БПЛА типа «Молния».

Как известно, в воскресенье, 24 мая, в результате массированной российской атаки на Украину в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. Основной удар пришелся на Киев, где известно о двух погибших и по меньшей мере 77 пострадавших. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Кроме этого, в Воздушных силах ВСУ подтвердили российский удар «Орешника» в районе Белой Церкви.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Харьковская область Раненые Атака Обстрел Богодухов
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Число пострадавших в результате массированной атаки на Киев превысило 80 человек
Оккупанты ударили по центру Богодухова на Харьковщине, более десятка раненых
В Беларуси сообщили о звонке Макрона Лукашенко
Это недопустимо: в МИД Венгрии осудили российскую атаку на Киев
В Киеве поврежден дом с квартирами Зеленского и Миндича
Массированная атака на Украину: возросло количество погибших, около сотни пострадавших
Атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы
В Пакистане произошел взрыв в поезде с сотрудниками сил безопасности, по меньшей мере 24 погибших
В Киеве мужчина обкрадывал квартиры после ракетного удара рф
На Кипре проходят парламентские выборы: что известно
Больше новостей