Россияне ночью атаковали Харьков и Вольнянск, среди раненых есть дети

В ночь на среду, 20 мая, в результате российских атак на Харьков и Вольнянск пострадали пятеро мирных жителей, среди них – дети.
В ночь на среду, 20 мая, российские оккупанты ударили по жилым кварталам Харькова и Вольнянска Запорожского района. В результате ночных обстрелов пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – трое несовершеннолетних.

Об этом руководитель Харьковщины Олег Синегубов и глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщают в соцсетях.

«В Новобаварском районе зафиксирован удар вражеским БпЛА. Пострадала 16-летняя девушка», – написал Синегубов, уточнив, что пострадавшая получила острую реакцию на стресс.

В то же время, в результате ночной атаки на Вольнянск был разрушен частный дом, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

«Под утро враг атаковал Вольнянск Запорожского района. Удар пришелся по частному дому. Дом разрушен, после попадания возник пожар», – говорится в сообщении Федорова.

Согласно его словам, взрывной волной и обломками были повреждены автомобиль и соседние дома. В результате атаки ранения получили мужчина, женщина и двое детей – 2-летний мальчик и 12-летняя девушка.

Как известно, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав по жилой многоэтажке, под завалами которой могут находиться люди. В результате обстрела города пострадали по меньшей мере шестеро мирных жителей.

Напомним, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара по меньшей мере пять человек получили ранения.

