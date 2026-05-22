На Харьковщине вспыхнул масштабный лесной пожар возле зоны боевых действий

В Харьковской области на территории Артемовского лесничества Изюмского надлесничества вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за сильной засухи, ветра и близости к зоне боевых действий огонь быстро распространяется по лесным участкам.

Об этом сообщили в ГП «Леса Украины».

По данным предприятия, возгорание обнаружили работники лесничества филиала «Слобожанский лесной офис», которые оперативно прибыли на место. В настоящее время площадь пожара составляет около 10 гектаров.

К ликвидации огня привлекли технику и личный состав надлесничества, а также спасателей ГСЧС Украины. В то же время из-за высокого уровня опасности лесники могут работать только на отдельных участках, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, в этом же лесничестве возник ещё один пожар площадью 1,5 га. На месте также работают лесники и спасатели.

В «Лесах Украины» отметили, что из-за заминированности территорий, близости к линии фронта и постоянных обстрелов в Изюмском надлесничестве периодически возникают возгорания. Накануне работники надлесничества самостоятельно ликвидировали пожар в Песчанском лесничестве, не допустив распространения огня на значительную площадь.

В предприятии подчеркнули, что из-за сложной ситуации в регионе даже небольшое возгорание может быстро перерасти в масштабный пожар. Из-за постоянной угрозы обстрелов работники могут тушить огонь только в доступных и условно безопасных местах.

Напомним, недавно на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии рф вспыхнул масштабный лесной пожар. По первым данным, огонь охватил около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение было невозможным.

Как известно, в Украине в течение последних дней фиксируется значительное количество лесных пожаров в разных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.

В частности, 5 мая в Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне.

