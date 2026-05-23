Орбан рассказала, откажется ли Венгрия от российских энергоносителей

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт продолжит действовать в собственных энергетических интересах и будет сохранять возможность закупать российские энергоносители.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Будапешт и в дальнейшем будет принимать решения в сфере энергетики, исходя прежде всего из национальных интересов и потребностей венгров.

Об этом она сказала в интервью Politico.

Комментируя зависимость страны от российских энергоносителей, глава венгерского МИД подчеркнула, что власти стремятся сохранить свободу принятия решений в вопросах энергетической политики.

«Мы хотим страну, где у нас есть выбор, где мы можем самостоятельно принимать решения», – заявила Орбан.

По ее словам, Венгрия должна сформировать такой энергетический микс, который будет наиболее выгодным для населения с точки зрения стоимости, доступности и стабильности поставок. В то же время в Будапеште заявляют о намерении постепенно диверсифицировать энергетические источники.

Напомним, новый парламент в Венгрии начал работу 9 мая. Новый министр иностранных дел заверила, что новое правительство откажется от практики использования права вето как политического инструмента давления в Европейском Союзе.

Тем временем в стране приняли решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

