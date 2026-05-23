У путина остается несколько месяцев: разведка Эстонии объяснила, почему время работает против россии

У российского диктатора владимира путина сужается окно возможностей для давления на Украину. По оценке главы Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росина, в течение ближайших четырех-пяти месяцев Кремль может потерять возможность вести переговоры «с позиции силы».

Об этом сообщает CNN.

Росин заявил, что время больше не работает в пользу россии. По его словам, в Кремле уже не говорят о «тотальной победе», поскольку российская армия не имеет значительного продвижения на фронте, но продолжает нести большие потери.

По оценке эстонской разведки, москва теряет больше военных, чем способна пополнять. В то же время фронт фактически зашел в тупик, а массовое использование дронов с обеих сторон усложняет масштабные механизированные прорывы.

Росин отметил, что для серьезного усиления наступления россии пришлось бы объявлять новую волну мобилизации. Однако в Кремле, по его словам, опасаются внутренних последствий такого решения, поскольку мобилизация 2022 года уже вызвала протесты и массовый выезд россиян за границу.

Дополнительное давление на россию создают санкции, расходы на войну и украинские удары по нефтяной инфраструктуре. По словам Росина, атаки украинских дронов уже нанесли российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

Глава эстонской разведки также подчеркнул, что война все сильнее ощущается внутри самой россии. После атак беспилотников на москву россияне, по его словам, увидели, что война уже приближается к их домам.

Отдельной проблемой для Кремля становятся военные, которые возвращаются с фронта. Росин заявил, что они приносят с собой насилие, психологические травмы и криминализацию общества, а часть из них может присоединяться к организованным преступным группировкам.

В то же время он не видит признаков скорого масштабного бунта в россии из-за контроля спецслужб. Но, по его словам, авторитарные системы иногда выглядят стабильными только внешне и могут разрушаться очень быстро.

Напомним, ранее сообщалось, что в ежегодном отчете спецслужб Швеции россию назвали ключевой военной угрозой: речь идет о риске эскалации, агрессивных действиях москвы и усилении оборонных мер в Европе.

Военное моделирование также показывало, что россия даже небольшими силами могла бы быстро подорвать обороноспособность НАТО и установить контроль над стратегическими районами Балтии.

