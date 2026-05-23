В Швеции объяснили, почему Украина может существенно усилить НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина должна получить четкую долгосрочную перспективу членства в НАТО. По его словам, украинские Вооруженные силы и оборонная промышленность могут стать важным усилением для Альянса.

Об этом сообщает POLITICO.

Йонсон подчеркнул, что каждая европейская страна имеет право присоединиться к НАТО, если соответствует необходимым требованиям. По его словам, ни одна третья сторона не должна иметь права вето на этот процесс.

Швеция рассматривает Украину как будущий актив для европейской безопасности. Министр выделил несколько факторов, которые могут быть важны для Альянса: боевой опыт украинской армии, количество подразделений, инновации в ведении войны и развитие оборонного производства.

«Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?» – заявил Йонсон.

По его словам, Украина создала уникальную систему ведения войны в реальных боевых условиях. Также он отметил украинский рынок оборонной продукции, который после полномасштабного вторжения россии быстро масштабировался благодаря дерегуляции, приватизации и конкуренции.

В то же время Йонсон признал, что внутри НАТО нет единой позиции относительно будущего членства Украины. Часть союзников выступает против быстрого продвижения этого вопроса.

«Я признаю, что есть союзники, которые против этого. Но если вы спросите меня о нашей позиции, то это наша позиция», – сказал министр обороны Швеции.

По данным издания, часть стран НАТО опасается, что быстрые шаги навстречу Киеву могут привести к эскалации с россией или втянуть Альянс в активную фазу войны.

Напомним, в начале мая украинские военные-операторы беспилотников продемонстрировали эффективность боевого опыта во время учений НАТО в Швеции, фактически «уничтожив» подразделения шведской армии в учебном сценарии.

