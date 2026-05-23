В Минэкономики сообщили, когда заработает новая норма касательно бронирования и отсрочек

В Украине в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне таких лиц будут учитывать в квоте бронирования только на одном предприятии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По словам министра, новая норма вступит в силу через 10 дней после введения в действие постановления по совершенствованию системы бронирования для критически важных предприятий. Ориентировочно это произойдет в середине июня.

Соболев объяснил, что сейчас работники, имеющие несколько мест работы, могут одновременно учитываться в квотах разных компаний, даже если работают на неполную ставку. Это позволяло предприятиям формально увеличивать количество военнообязанных и, соответственно, объем бронирования. Таким образом предприятие могло бронировать больше людей, чем фактически разрешено.

«Работать можно где угодно, но учитываться в квоте бронирования лицо сможет только на одному предприятии», – уточнил Соболев.

Также в течение июня министерства должны обновить критерии критичности предприятий, а уже в июле-августе компании будут проходить повторное согласование этого статуса.

Напомним, теперь для подтверждения критичности предприятия и бронирования работников средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 грн.

В то же время некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников. Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

