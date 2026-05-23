Беспилотники ударили по химическому предприятию в Пермском крае

В субботу, 23 мая, в Пермском крае россии на одно из промышленных предприятий якобы была совершена атака беспилотников.

Об этом сообщили местные органы власти и Telegram-каналы.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, несколько дронов якобы были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами еще на подлете к объекту. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет.

В то же время мониторинговый ресурс Exilenova+ сообщает о возможном поражении территории химического комплекса «АКМ» в городе Губаха. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина. Его производственные мощности составляют около 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки.

Напомним, также вечером 22 мая прогремели взрывы во время атаки беспилотников в российском Новороссийске. В городе вспыхнул масштабный пожар на территории порта, где дроны, вероятно, атаковали нефтяной терминал «Шесхарис».

Отметим, что после недавних атак украинских беспилотников экспорт российской нефти через Новороссийск, крупнейший порт рф на Черном море, длительное время оставался ограниченным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.