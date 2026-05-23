Беспилотники ударили по химическому предприятию в Пермском крае

Национальная безопасность
Читати українською
В Пермском крае рф местные власти заявили об атаке беспилотников на промышленное предприятие. По различным данным, под удар мог попасть химический комплекс в Губахе.
Фото росСМИ

В субботу, 23 мая, в Пермском крае россии на одно из промышленных предприятий якобы была совершена атака беспилотников.

Об этом сообщили местные органы власти и Telegram-каналы.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, несколько дронов якобы были уничтожены силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами еще на подлете к объекту. Предварительно, в результате инцидента пострадавших нет.

В то же время мониторинговый ресурс Exilenova+ сообщает о возможном поражении территории химического комплекса «АКМ» в городе Губаха. Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и меламина. Его производственные мощности составляют около 900 тонн аммиака и более 1600 тонн карбамида в сутки.

Напомним, также вечером 22 мая прогремели взрывы во время атаки беспилотников в российском Новороссийске. В городе вспыхнул масштабный пожар на территории порта, где дроны, вероятно, атаковали нефтяной терминал «Шесхарис».

Отметим, что после недавних атак украинских беспилотников экспорт российской нефти через Новороссийск, крупнейший порт рф на Черном море, длительное время оставался ограниченным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Атака БПЛА Война с Россией Дрон Война в Украине Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали дронами гражданские авто в Херсоне и Харьковской области: есть погибшие
Российский дрон ударил по траурной колонне на окраине Сум
Зеленский отреагировал на план «ассоциированного членства» Украины в ЕС
Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты
Беспилотники ударили по химическому предприятию в Пермском крае
Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану
Россия давит на Армению из-за курса на ЕС накануне выборов – СМИ
Рф ударила по Донецкой области и Полтаве: повреждена пожарная часть, горело админздание
Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» россии из-за провокаций
Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL
Больше новостей