Россия может разместить ядерные ракеты на морском дне – западная разведка

Западные разведывательные службы в рамках НАТО с обеспокоенностью следят за возможным российским военным проектом, который предусматривает размещение ядерных ракет на морском дне.

Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на данные расследования немецких вещателей WDR и NDR.

19 мая 2026, 09:39 Россия начала масштабные ядерные учения: что известно Россия объявила о проведении масштабных военных учений с привлечением ядерных сил с участием более 64 тысяч военнослужащих. Маневры пройдут с 19 по 21 мая.

Как отмечается, речь идет о программе под условным названием «Скиф», которая якобы предусматривает установку ракет в специальных контейнерах или шахтах на глубине в сотни метров, где они могут длительное время оставаться скрытыми и быть запущенными дистанционно.

По данным журналистского расследования, ключевую роль в проекте может играть специальное российское судно «Звездочка», которое базируется в городе Северодвинск на побережье Белого моря. Также упоминается использование специализированной подводной лодки «Саров».

Западные спецслужбы считают, что россия может работать над системой запуска баллистических ракет с морского дна, что усложнит их обнаружение и уничтожение в случае конфликта.

Эксперты отмечают, что такая концепция позволяет Москве поддерживать ядерное сдерживание даже при ограниченных ресурсах, уменьшая зависимость от дорогих подводных лодок или стратегической авиации.

В то же время специалисты подчеркивают значительные технические сложности: воздействие морских течений, обеспечение питания, связи и долгосрочной стабильности систем на большой глубине.

Как известно, идея размещения ядерного оружия на дне океана не нова. Подобные концепции рассматривались еще во время Холодной войны, а международный «Договор о запрещении размещения ядерного оружия на морском дне» 1971 года формально ограничивает такие действия в международных водах. Впрочем, по данным разведки, проект может касаться исключительно российских территориальных вод, что усложняет его юридическую оценку.

Ни в НАТО, ни в российском Министерстве обороны пока не комментируют существование программы «Скиф». Российская сторона заявляет, что не располагает информацией по этому вопросу.

В то же время западные аналитики не исключают, что проект может быть частью более широкой стратегии Москвы по демонстрации новых единиц «супероружия», направленной не только на военный эффект, но и на психологическое давление на противников.

Напомним, 19 мая россия начала масштабные военные учения с привлечением ядерных сил, в рамках которых отрабатываются сценарии применения стратегического оружия. Днем ранее такие же учения стартовали в Беларуси.

А накануне стало известно, что российская федерация в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.

Также недавно российский диктатор владимир путин заявлял о якобы успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.