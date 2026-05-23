Зеленский подтвердил удар по заводу «Метафракс Кемикалс» в рф: производство остановлено

Президент Владимир Зеленский сообщил о поражении одного из важных российских военных предприятий в Пермском крае.

Об этом он написал в Telegram.

По словам президента, Служба безопасности Украины поразила предприятие «Метафракс Кемикалс», которое является важной частью российской химической промышленности.

Зеленский отметил, что расстояние от украинской границы до пораженного завода составляет 1700 километров.

По его словам, продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств. Речь, в частности, идет о компонентах для авиатехники и дронов, ракетных двигателей и взрывчатых веществ.

Президент заявил, что теперь производственный процесс на предприятии остановлен.

«Важная наша дальнобойная санкция», – отметил Зеленский.

Напомним, ранее в сети сообщали о возможном поражении химического комплекса в россии, который производит аммиак и карбамид.

Также вечером 22 мая прогремели взрывы во время атаки беспилотников в российском Новороссийске. В городе вспыхнул масштабный пожар на территории порта, где дроны, вероятно, атаковали нефтяной терминал «Шесхарис».

