Кремль готовит масштабную медиакампанию против Украины и президента – внешняя разведка

Россия готовит кампанию по дестабилизации ситуации в Украине с целью подорвать внешнюю поддержку после провала весеннего наступления и экономических проблем.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки в Телеграм-канале.

В СВР заявили, что получили доступ к ряду российских документов, свидетельствующих о такой подготовке, а причиной принятия рф такого решения является провал весеннего наступления и критические проблемы в экономике.

«Администрация президента рф требует от спецслужб, МИД и российских медиа максимально «разогнать» в украинском и европейском пространстве медиакампанию. Определены три вопроса повестки дня», – говорится в сообщении.

18 мая 2026, 13:59 У путина остается все меньше вариантов в войне против Украины – разведка Эстонии Во внешней разведке Эстонии заявили, что россия сталкивается с растущим давлением потерь, санкций и медленного продвижения на фронте, что сужает пространство для решений путина в войне против Украины.

Первое – дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте. Вторая задача, по данным разведки, – дискредитация президента Украины, его команды и членов семьи, а третья – недопущение второстепенности «медийного скандала вокруг Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель».

Так, для вызова резонанса общества «медийный план» рф предусматривает разработку от имени органов государственной власти фейковых документов и вброс их обществу. Также в рф хотят вовлечь в этот «план» бывших украинских чиновников, политических деятелей и экспертов.

«С сегодняшнего дня уже фиксируем первые попытки рф действовать по новому сценарию не только в Украине, но и за рубежом», – говорится в сообщении СВР.

В ведомстве добавили, что для распространения только в западном информационном пространстве планируется задействовать более 15 прокси СМИ. Среди них фигурируют такие медиаресурсы как L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news.

«Список является неполным и должен быть утвержден ап рф в ближайшее время», – сообщает разведка.

Также добытые Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что «россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения».

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что у россии есть пять сценариев расширения войны в Украине. О них уже знает разведка и военные, которые готовят ответы на каждый из этих сценариев.

Тем временем в Институте изучения войны заявили, что рф развернула ядерные учения, чтобы продемонстрировать Западу свою силу и одновременно – отвлечь внимание от растущих слабых мест на поле бою.

А во внешней разведке Эстонии считают, что у российского диктатора владимира путина остается все меньше «хороших вариантов» для продолжения войны против Украины, поскольку российская армия не демонстрирует значительного продвижения на фронте, а западные санкции постепенно истощают экономические и военные ресурсы Кремля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.