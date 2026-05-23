«Новые стражи польского неба»: Польша получила первые F-35 из США

В Польшу прибыла первая партия из трех истребителей F-35, которые страна заказала у американской компании Lockheed Martin.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По словам министра, это первые истребители пятого поколения на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что F-35 способны выявлять угрозы еще до того, как их заметят.

«Добро пожаловать в Польшу! Три F-35 вместе в небе с нашими F-16... Новые стражи польского неба!» – написал Косиняк-Камыш.

Как пишет Polsat News, самолеты прибыли на авиабазу в Ласке Лодзинского воеводства вечером 22 мая около 18:00. Истребители прилетели с военной базы на Азорских островах.

В 2020 году Польша заказала для своих Воздушных сил 32 многоцелевых истребителя F-35. Самолеты, прибывшие 22 мая, стали первой партией по этому соглашению.

Сначала их разместят на 32-й тактической авиабазе в Ласке рядом с польскими F-16. Позже истребители перебазируют на 21-ю авиабазу в Свидвине, где ранее базировались советские Су-22, которые недавно вывели из эксплуатации.

F-35 должны существенно усилить потенциал польской авиации. Эти истребители созданы с применением технологии Stealth, что делает их малозаметными для радаров противника.

Кроме того, самолеты оснащены современными датчиками для сбора данных, которые оперативно передаются пилоту, а также другим подразделениям на земле и море, в частности расчетам зенитных систем Patriot.

F-35 также могут нести широкий спектр вооружения, в частности ракеты большой дальности AGM-158 JASSM для ударов по наземным целям, а также ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9X Sidewinder.

Напомним, недавно эстонские военные впервые уничтожили дрон, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на юге государства, беспилотник сбил истребитель миссии воздушной полиции стран Балтии.

Ранее польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря. В Польше заявили об очередной провокации рф и проверке систем ПВО НАТО.

